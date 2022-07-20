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У Рівному правоохоронець хотів пограбувати обмінник в ТЦ і вбив людину

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Рівне, Середа 20 липня 2022 17:04
У Рівному правоохоронець хотів пограбувати обмінник в ТЦ і вбив людину Фото: в Рівному правоохоронець хотів пограбувати обмінник в ТЦ і вбив людину (ДБР)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Працівники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який намагався пограбувати обмінник в одному із торговельних центрів Рівного та вбив людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що вчора, 19 липня, близько 10:40 правоохоронець застосував табельну зброю під час спроби пограбування. Правопорушник взяв у заручники касира магазину та погрожував її вбити, якщо співробітниця обмінника не виконає його вимоги.

У сутичку втрутився чоловік, що спробував самотужки затримати злочинця. Правоохоронець щонайменше тричі вдарив його ручкою пістолета по голові, а потім двічі вистрілив у нього. Потерпілий загинув на місці події.

Правоохоронець втік з місця злочину, але протягом двох годин був затриманий. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

За попередньою інформацією, зловмисник вирішив здійснити пограбування через борги. Свою вину визнає частково.

Його підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів та розбої, спрямованому на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали колишнього депутата Верховної ради ІІІ скликання, який вимагав 10 тисяч доларів за вплив на рішення суду.

Також у столиці затримали торговців зброєю, які намагалися продати більше десяти автоматів АК-74.

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Рівне ДБР
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