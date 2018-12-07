В Ровно полиция разоблачила схему сбыта наркотиков на 1,2 млн гривен

Фото: изъятые таблетки (npu.gov.ua)

Злоумышленники продавали наркотическое средство "бупренорфин"

В Ровно полиция разоблачила преступную группу на сбыте наркотиков стоимостью более 1,2 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Как отмечается, по поддельным документам семеро местных жителей получали рецепты на наркотические вещества, а затем продавали таблетки наркозависимым. В такой способ удалось сбыть около десяти тысяч наркосодержащих таблеток.

В состав преступной группировки входили жители Ровно: четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26-ти до 49-ти лет. Они наладили "сотрудничество" со столичным частным медучреждением, которое было определено для проведения заместительной терапии.

Так, 41-летняя врач за денежное вознаграждение выписывала рецепты на наркотическое средство "бупренорфин". В результате "пациенты" получали право приобрести в аптеке 80 таблеток препарата. После этого в Ровно злоумышленники продавали препараты наркозависимым по цене 100-200 гривен за одну таблетку. Преступной деятельностью жители Ровно занимались в течение шести месяцев.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства всех участников группы и в частном медучреждении Киева. Оперативники изъяли около 600 таблеток "бупренорфина", два килограмма марихуаны, сильнодействующие лекарственные средства, документацию и чеки на приобретенные наркотики.

В настоящее время следователи Ровенского отдела полиции пятерым участником организованной преступной группы сообщили о подозрении в совершении сбыта. Следственные действия продолжаются, в том числе и в отношении врача.

Фото: изъятые наркотические средства (npu.gov.ua)

Напомним, в Приазовском районе Запорожской области полиция во время обыска в доме местного жителя обнаружили около 2 кг наркотиков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение 2018 года столичные правоохранители изъяли 800 кг наркотиков в Киеве. Всего было выявлено почти 3000 фактов оборота наркотиков. Из них 313 попыток сбыта наркотических веществ.