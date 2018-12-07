У Рівному поліція викрила схему збуту наркотиків на 1,2 млн гривень

Фото: вилучені таблетки (npu.gov.ua)

Зловмисники продавали наркотичний засіб "бупренорфін"

У Рівному поліція викрила злочинну групу на збуті наркотиків вартістю понад 1,2 мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Як зазначається, за підробленими документами семеро місцевих жителів отримували рецепти на наркотичні речовини, а потім продавали таблетки наркозалежним. У такий спосіб вдалося збути близько десяти тисяч нарковмісних таблеток.

До складу злочинного угрупування входили жителі Рівного: четверо чоловіків та три жінки віком від 26-ти до 49-ти років. Вони налагодили "співпрацю" зі столичним приватним медзакладом, який було визначено для проведення замісної терапії.

Так, 41-річна лікарка за грошову винагороду виписувала рецепти на наркотичний засіб "бупренорфін". У результаті "пацієнти" отримували право придбати в аптеці 80 пігулок препарату. Після цього у Рівному зловмисники продавали препарати наркозалежним за ціною 100-200 гривень за одну таблетку. Злочинною діяльністю жителі Рівного займалися упродовж шести місяців.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання усіх учасників групи та у приватному медзакладі Києва. Оперативники вилучили близько 600 таблеток "бупренорфіну", два кілограми марихуани, сильнодіючі лікарські засоби, документацію та чеки на придбані наркотики.

Наразі слідчі Рівненського відділу поліції п’ятьом учасником організованої злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні збуту. Слідчі дії тривають, зокрема й відносно лікарки.

Фото: вилучені наркотичні засоби (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Приазовському районі Запорізької області поліція під час обшуку у будинку місцевого жителя виявили близько 2 кг наркотиків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом 2018 року столичні правоохоронці вилучили 800 кг наркотиків у Києві. Всього було виявлено майже 3000 фактів обігу наркотиків. З них 313 спроб збуту наркотичних речовин.