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В Ровно в ДТП пострадали правоохранители

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 12:26
В Ровно в ДТП пострадали правоохранители
Фото: на месте ДТП в Ровно (rv.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали 3 человека

В пятницу, 1 ноября, в Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции, в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, около 14:27 автомобиль Volkswagen Passat, под управлением 37-летнего мужчины, допустил столкновение с припаркованным на обочине служебным автомобилем, в салоне которого находился экипаж полиции.

В результате столкновения транспортных средств пострадали двое патрульных и водитель Volkswagen. Правоохранители были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, у одного из них диагностировали ушиб кульгового сустава. Виновник ДТП получил рану головы и сотрясение головного мозга.

Отмечается, что от водителя Volkswagen шел запах алкоголя, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, поэтому у мужчины были отобраны образцы крови. После оказания медицинской помощи водителя отпустили.

"Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницкому вечером 30 октября произошла авария с участием грузовика и автомобиля полиции. В результате аварии пострадали двое правоохранителей. Пострадавшие полицейские были госпитализированы.

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