В Кропивницкому в ДТП пострадали полицейские

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла вечером 30 октября

В Кропивницкому вечером 30 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля полиции, в результате чего пострадали двое правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу патрульной полиции города в Facebook.

По данным полиции, около 22:00 грузовик DAF XF, пересекая перекресток улиц Кропивницкого и Покровской на запрещающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении полицейскому автомобилю Skoda Rapid и совершил столкновение. Автомобиль полиции двигался на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения транспортных средств пострадали двое сотрудников полиции. Пострадавшие правоохранители были госпитализированы в местную больницу бригадой скорой.

Напомним, 25 октября в Нежине сотрудник полиции на собственном автомобиле устроил ДТП на перекрестке улиц Синякивская и Независимости. В результате происшествия пострадали 3 человека. Пострадавшие получили легкие повреждения.

В тот же день в Николаеве в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции пострадал человек. Патрульный автомобиль Toyota Prius столкнулся с микроавтобусом Mercedes на пересечении улиц Пушкинской и Никольской.