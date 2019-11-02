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У Рівному в ДТП постраждали правоохоронці

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 12:26
У Рівному в ДТП постраждали правоохоронці
Фото: на місці ДТП у Рівному (rv.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали 3 людини

У п'ятницю, 1 листопада, у Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля патрульної поліції, в результаті чого постраждали 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними правоохоронців, близько 14:27 автомобіль Volkswagen Passat, під керуванням 37-річного чоловіка, допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі службовим автомобілем, в салоні якого знаходився екіпаж поліції.

В результаті зіткнення транспортних засобів постраждали двоє патрульних та водій Volkswagen. Правоохоронці були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, в одного з них діагностували забій кульгового суглобу. Винуватець ДТП отримав рану голови та струс головного мозку.

Зазначається, що від водія Volkswagen йшов запах алкоголю, від проходження обстеження на стан сп'яніння він відмовився, тому в чоловіка було відібрано зразки крові. Після надання медичної допомоги водія відпустили.

"Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому ввечері 30 жовтня сталася аварія за участі вантажівки та автомобіля поліції. В результаті аварії постраждали двоє правоохоронців. Постраждалі поліцейські були госпіталізовані.

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