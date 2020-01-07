В Ровно из-за аварии отключили водоснабжение

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Без воды останется центральная часть города

Ровно из-за аварии на водопроводе отключают водоснабжение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-слуужбу "Ровнооблводоканала".

Отмечается, что вечером, 6 января, на водопроводе по улице Пушкина произошел порыв.

"Чтобы не портить жителям центральной части города праздник, было принято решение не перекрывать водоснабжение на Сочельник, а решили сделать это ночью - с 00:00 часов", - йдеься в сообщении.

Уже завтра с утра вся необходимая спецтехника и аварийные бригады "Ровнооблводоканала" будут работать над устранением повреждения.

"Наши специалисты приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварийную ситуацию и восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что электроснабжение города Авдеевка Донецкой области и 5 населенных пунктов Ясиноватского района прекращено утром 3 января.

РБК-Украина писало, что жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области остались без воды в результате прорыва трубопровода.