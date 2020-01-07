В Рівному через аварію відключили водопостачання

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Без води залишиться центральна частина міста

У Рівному через аварію на водопроводі відключають водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-слуужбу "Рівнеоблводоканалу".

Зазначається, що надвечір, 6 січня, на водопроводі по вулиці Пушкіна стався порив.

"Щоб не псувати мешканцям центральної частини міста свято, було прийнято рішення не перекривати водопостачання на Святвечір, а вирішили зробити це вночі - з 00:00 години", - йдеься в повідомленні.

Вже завтра з ранку вся необхідна спецтехніка та аварійні бригади "Рівнеоблводоканалу" працюватимуть над усуненням пошкодження.

"Наші спеціалісти докладуть максимум зусиль, аби якомога швидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання в найкоротші терміни", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що електропостачання міста Авдіївка Донецької області та 5 населених пунктів Ясинуватського району припинено вранці 3 січня.

РБК-Україна писало, що мешканці Лисичанска, Привілля і Новодружеська Луганської області залишилися без води в результаті прориву трубопроводу.