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Авдеевка минимум на сутки осталась без электроснабжения

Новости » Происшествия     03.01.2020 - 15:21
Авдеевка минимум на сутки осталась без электроснабжения
Фото: передвижная электростанция (dn.dsns.gov.ua)

Без электричества остались более 24 тысяч абонентов

Электроснабжение г. Авдеевка Донецкой области и 5 населенных пунктов Ясиноватского района прекращено утром 3 января. Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, электроснабжение приостановлено в связи с проведением восстановительных работ на линии электропередач "ВЛ-110 кВ". Всего без электроснабжения остались более 24 тысяч абонентов. Восстановительные работы планируется завершить 4 января.

Для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры г. Авдеевка привлечены 2 передвижные электростанции мощностью 80 и 40 кВт.

В частности, силами и средствами Главного управления обеспечены электроэнергией военно-гражданская администрация г. Авдеевка, пенсионный фонд, "Укртелеком", отдел Национальной полиции, пункт Скорой медицинской помощи, а также насосная станция теплоснабжения 14-ти этажного жилого дома, рассказали в ГСЧС.

"Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения. Питьевая вода поступает населению самотеком", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года более 80 тыс. людей в Луганской области остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанськводоканалу" от электроэнергии.

Отметим, в декабре 2019 года в результате отключения "Лисичанскводоканала" от электроэнергии в Лисичанске 110 жилых домов остались без теплоснабжения.

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