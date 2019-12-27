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В Луганской области люди остаются без воды из-за прорыва трубы

Новости » Общество     27.12.2019 - 10:49
В Луганской области люди остаются без воды из-за прорыва трубы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ранее проблемы с водоснабжением были связаны с отключением от электроэнергии "Лисичанскводоканал"

Жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области остаются без воды в результате прорыва трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что прорыв трубопровода произошел в результате повышения давления в сети после восстановления электроэнергии на семи насосных станциях "Лисичанскводоканал".

"При повышении давления в сети произошел порыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения остаются часть Лисичанска, Приволья и Новодружеска (около 23 тыс. абонентов)", - сообщили в ГСЧС.

В результате прорыва трубопровода приостановлена работа котельной из-за чего без теплоснабжения остаются 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 5 медицинских учреждений.

Напомним, 24 декабря из-за задолженности "Лисичанскводоканал" отключили от электроэнергии. В результате более 80 тысяч жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 медицинских учреждений остались без воды.

Позже недостаточное количество воды в системе стало причиной приостановки работы котельной, что привело к отключению теплоснабжения 110 жилых домов (около 5,2 тысяч абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения.

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