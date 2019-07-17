В Ровненской области из-за оползня на песчаном карьере погиб ребенок

В Ровненской области вблизи села Ясногоровка из-за оползня на песчаном карьере, в результате которого двух мальчиков засыпало песком, один был найден мертвым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщили в ведомстве, в 19:05 второго мальчика было найдено мертвым.

Напомним, 17 июля около 16:22 спасатели получили сообщение об оползне на территории песчаного карьера. В результате инцидента под песком оказались двое детей. Одного мальчика удалось спасти. Его госпитализировали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе 14 июля произошел оползень на берегу между центральным пляжем и пансионатом "Борей". Спасатели проверяли, нет ли под завалами людей. Информация об оползне со склона на побережье на площади около 150 кв. метров поступила в ГСЧС около 17:30.

Позже пляж в Одессе, где 14 июля, произошел оползень, был признан аварийным. По предварительным данным, спасатели не обнаружили людей под завалами.

Кроме того, в Индонезии произошел оползень на нелегальной шахте золота. Под завалами оказались 60 человек. Тогда сообщалось об одном погибшем. Операция по спасению людей продолжалась всю ночь.