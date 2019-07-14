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Пляж в Одессе, где произошел оползень, был аварийным, - ГСЧС

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 23:07
Пляж в Одессе, где произошел оползень, был аварийным, - ГСЧС
Фото: оползень в Одессе (ГСЧС)

Пляж раньше закрыли для посещения из-за его аварийности

Пляж в Одессе, на котором в воскресенье, 14 июля, произошел оползень, ранее был признан аварийным. Как передает РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По последним данным спасателей, по состоянию на 19:15 на месте оползня никого из возможных потерпевших не нашли.

"По предварительной информации указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения", - подчеркнули в ГСЧС.

Информация об оползне в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом "Борей" поступила местным спасательным службам в 17:28. Данных о пострадавших нет. Поисковые работы продолжаются. На месте работают 36 спасателей и семь спецмашин.

Напомним, в октябре 2018 года в прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел масштабный оползень. Длина оползня в районе села Санжейка составила около 1 километра.

А в конце августа 2019 в Ивано-Франковской области вблизи села Красник Верховинского района произошел зсув, в результате которого было прекращено проезд автотранспорта к ппяти селам.

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