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В Ровенской области из-за оползня на песчаном карьере засыпало детей

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 18:10
В Ровенской области из-за оползня на песчаном карьере засыпало детей
Фото: на месте оползня (ГСЧС)

Одного ребенка достали, поиск другого продолжается

В Ровенской области вблизи села Ясногоровка произошел оползень на песчаном карьере, под которым оказались два ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, около 16:22 спасатели получили сообщение об оползне на территории песчаного карьера. В результате инцидента под песком оказались двое детей.

Отмечается, что одного ребенка нашли местные жители, а поисками второго занимаются подразделения ГСЧС. Спасенного ребенка доставили в больницу.

Напомним, в Одессе 14 июля произошел оползень на берегу между центральным пляжем и пансионатом "Борей". Спасатели проверяли, нет ли под завалами людей. Информация об оползне со склона на побережье на площади около 150 кв. метров поступила в ГСЧС около 17:30.

РБК-Украина писало, что жляж в Одессе, где 14 июля, произошел оползень, ранее был признан аварийным. По предварительным данным, спасатели не обнаружили людей под завалами.

Кроме того, в Индонезии произошел оползень на нелегальной шахте золота. Под завалами оказались 60 человек. Тогда сообщалось об одном погибшем. Операция по спасению людей продолжалась всю ночь.

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