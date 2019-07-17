У Рівненській області через зсув на піщаному кар'єрі загинула дитина

У Рівненській області поблизу села Ясногоровка із-за зсуву на піщаному кар'єрі, в результаті якого двох хлопчиків засипало піском, один був знайдений мертвим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомили у відомстві, в 19:05 другого хлопчика було знайдено мертвим.

Нагадаємо, 17 липня близько 16:22 рятувальники отримали повідомлення про обвал на території піщаного кар'єру. В результаті інциденту під піском виявилися двоє дітей. Одного хлопчика вдалося врятувати. Його госпіталізували.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі 14 липня стався зсув на березі між центральним пляжем і пансіонатом "Борей". Рятувальники перевіряли, чи немає під завалами людей. Інформація про обвал зі схилу на узбережжі на площі близько 150 кв. метрів надійшла в ДСНС близько 17:30.

Пізніше пляж в Одесі, де 14 липня, стався обвал, був визнаний аварійним. За попередніми даними, рятувальники не знайшли людей під завалами.

Крім того, в Індонезії стався зсув на нелегальній шахті золота. Під завалами опинилися 60 осіб. Тоді повідомлялося про одного загиблого. Операція з порятунку людей тривала всю ніч.