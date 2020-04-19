В Ровенской области зарегистрировали 15 новых заболевших коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Среди новых инфицированных - пятеро медиков

В Ровенской области по состоянию на вечер субботы, 18 апреля, подтверждено еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, новые инфицированные - лица в возрасте от 23-х до 70 лет, десять проживают в Ровно. Среди них есть пятеро медиков из Ровенской областной больницы (младший и средний персонал).

Всего зарегистрировано 314 случаев заболевания COVID в Ровенской области.

"Есть и хорошие новости. В Сарненской ЦРБ выздоровели еще 5 человек. Повторные ПЦР-тесты COVID-19 в организме пациентов не выявили", - отметил Коваль.

В целом в области зарегистрировано 9 летальных случаев вследствие заражения коронавирусом. Также 21 житель выздоровел.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Государственной пограничной службе обнаружили четверых сотрудников, которые заразились коронавирусом. Трое из пограничников из подразделения в Закарпатской области.