Коронавирус подтвердили еще у трех пограничников

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Больные пограничники с 15 апреля находятся на самоизоляции

В субботу, 18 апреля, количество больных коронавирусом пограничников возросло до 4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ДПСУ).

По данным ведомства, сегодня и вчера было лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области. Данные военнослужащие находились на самоизоляции с 15 апреля.

"Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, в которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным медицинским наблюдением персонала подразделений здравоохранения", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что на заражение коронавирусом проверяют всех пограничников, которые могли контактировать с больными военнослужащими. В подразделениях введены режимно-ограничительные меры усиленное медицинское наблюдение.

"В целом, по состоянию на 18 апреля, почти 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, в которых в дальнейшем подтверждалось заболевания коронавирусной инфекцией", - добавили в ведомстве.

Напомним, 15 апреля в рядах ГПСУ зафиксировали первый случай заражения коронавирусом военнослужащего. Устанавливались все лица, которые могли контактировать с больным.