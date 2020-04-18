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Коронавирус подтвердили еще у трех пограничников

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 18:22
Коронавирус подтвердили еще у трех пограничников
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Больные пограничники с 15 апреля находятся на самоизоляции

В субботу, 18 апреля, количество больных коронавирусом пограничников возросло до 4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ДПСУ).

По данным ведомства, сегодня и вчера было лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области. Данные военнослужащие находились на самоизоляции с 15 апреля.

"Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, в которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным медицинским наблюдением персонала подразделений здравоохранения", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что на заражение коронавирусом проверяют всех пограничников, которые могли контактировать с больными военнослужащими. В подразделениях введены режимно-ограничительные меры усиленное медицинское наблюдение.

"В целом, по состоянию на 18 апреля, почти 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, в которых в дальнейшем подтверждалось заболевания коронавирусной инфекцией", - добавили в ведомстве.

Напомним, 15 апреля в рядах ГПСУ зафиксировали первый случай заражения коронавирусом военнослужащего. Устанавливались все лица, которые могли контактировать с больным.

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