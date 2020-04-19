У Рівненській області зареєстрували 15 нових хворих коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Серед нових інфікованих - п'ятеро медиків

У Рівненській області станом на вечір суботи, 18 квітня, підтверджено ще 15 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

За його словами, нові інфіковані - особи віком від 23-х до 70 років, десятеро проживають у Рівному. Серед них є п'ятеро медиків із Рівненської обласної лікарні (молодший та середній персонал).

Всього зареєстровано 314 випадків захворювання на COVID у Рівненській області.

"Є і хороші новини. У Сарненській ЦРЛ одужали ще 5 осіб. Повторні ПЛР-тести COVID-19 в організмі пацієнтів не виявили", - зазначив Коваль.

Загалом в області зареєстровано 9 летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом. Також і 21 мешканець одужав.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, у Державній прикордонній службі виявили чьотирьох співробітників, які заразилися коронавірусом. Троє із прикордонників - з підрозділу в Закарпатській області.