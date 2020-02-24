В Ровенской области зафиксировали очередную смерть от гриппа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина находился в группе риска заболевания гриппом, однако не был вакцинирован

В Ровенской области от осложнений при заболевании гриппа умер 43-летний мужчина. Об этом сообщили в Ровенском областном лабораторном центре.

Сообщается, что мужчина заболел на грипп 12 февраля. При этом за медицинской помощью он обратился лишь 19 февраля и сразу был госпитализирован. У него был обнаружен вирус группы А.

"Однако спасти человека не удалось и 22 февраля больной скончался. Человек относился к группе медицинского риска заболевания гриппом, но не был вакцинирован против гриппа. Это уже третий летальный случай от осложнений гриппа в области в текущем году", - рассказали в центре.

За прошлую неделю в Ровенской области гриппом заболели 8140 человек, что на 13% ниже эпидемического порога. Среди заболевших 5288 детей (65%). Госпитализированы были 264 больных, из них 154 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 24%.

Эпидемический порог превышен в Дубровицком (на 34%), Заричненском (на 14%) и Острожском (на 8%) районах. На карантине находятся 11 школ - в Дубровицком (7), Березновском (1) и Сарненском (3) районах.

Напомним, в период с 10 по 16 февраля в Украине от гриппа умерли 10 человек. При этом заболели ОРВИ более 245 тысяч человек. На тот момент всего от осложнений гриппа в Украине с начала эпидемического сезона умерли 38 человек. Ни один умерший не был вакцинирован.

Также РБК-Украина писало, что в Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии. Еще 5 человек находятся в тяжелом состоянии.