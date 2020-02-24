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У Рівненській області зафіксували чергову смерть від грипу

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 13:28
У Рівненській області зафіксували чергову смерть від грипу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік перебував у групі ризику захворювання на грип, однак не був вакцинований

У Рівненській області від ускладнень при захворюванні грипу помер 43-річний чоловік. Про це повідомили в Рівненському обласному лабораторному центрі.

Повідомляється, що чоловік захворів на грип 12 лютого. При цьому за медичною допомогою він звернувся лише 19 лютого і відразу був госпіталізований. У нього був виявлений вірус групи А.

"Однак врятувати людину не вдалося і 22 лютого хворий помер. Чоловік ставився до групи медичного ризику захворювання на грип, але не був вакцинований проти грипу. Це вже третій летальний випадок від ускладнень грипу в області в поточному році", - розповіли в центрі.

За минулий тиждень в Рівненській області на грип захворіли 8140 осіб, що на 13% нижче епідемічного порогу. Серед хворих 5288 дітей (65%). Госпіталізовано були 264 хворих, з них 154 дітей. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 24%.

Епідемічний поріг перевищено в Дубровицькому (на 34%), Заричненському (на 14%) і Острозькому (на 8%) районах. На карантині знаходяться 11 шкіл - у Дубровицькому (7), Березнівському (1) та Сарненському (3) районах.

Нагадаємо, в період з 10 по 16 лютого в Україні від грипу померли 10 осіб. При цьому ГРВІ захворіли понад 245 тисяч осіб. На той момент всього від ускладнень грипу в Україні з початку епідемічного сезону померло 38 осіб. Жоден померлий не був вакцинований.

Також РБК-Україна писало, що в Сумській області підтвердили третю смерть від пневмонії. Ще 5 осіб перебувають у важкому стані.

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