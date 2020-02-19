В Украине за неделю от гриппа умерли десять человек

В период с 10 по 16 февраля ОРВИ заболели 245 055 человек
За прошедшую неделю в Украине из-за осложнений гриппа умерли десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения.
Отмечается, что в период с 10 по 16 февраля ОРВИ заболели 245 055 человек.
"За неделю зарегистрировано десять летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Украине зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В Харьковской, Луганской областях и городе Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.
По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа: 12 - типа А(Н1)pdm09, 11 - типа А не субтипований, 1 - типа B.
Кроме того, в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.
Напомним, в Ровенской области от осложнений гриппа скончался 57-летний мужчина. Он был госпитализирован 12 февраля в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Сарненской центральной районной больницы с диагнозом "грипп А, не госпитальная двухсторонняя вирусная пневмония".
Кроме того, в Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерло 26 человек. В частности, в Запорожской области от гриппа скончались две пенсионерки и подросток. Погибшие не были вакцинированы.