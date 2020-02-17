ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сумской области зафиксировали третью смерть от пневмонии

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 17:06
В Сумской области зафиксировали третью смерть от пневмонии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще 5 человек находятся в тяжелом состоянии

В Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии. Об этом во время аппаратного совещания в Сумской областной государственной администрации сообщила заместитель начальника областного управления охраны здоровья Надежда Лысенко.

По ее словам, несмотря на снижение заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, эпидемическая ситуация в регионе все еще не стабилизировалась.

"За время эпидемии гриппа у нас зафиксировано три смерти от пневмонии, последний случай - на прошлой неделе. У умершего 50-летнего жителя Белопольского района подтвержден вирус гриппа", - сообщила Лысенко, добавив, что все три жертвы вируса были не привиты.

Еще 5 человек, по словам Лысенко, находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях.

Напомним, всего в Украине с начала эпидсезона от гриппа умерло 26 человек. В частности, в Запорожской области от гриппа скончались две пенсионерки и подросток. Погибшие также не были вакцинированы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. По данным украинских медиков, после первой волны эпидемии гриппа может наступить вторая волна всплеска заболеваний.

В Киеве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ В школах Запорожья продлили карантин
Новости Украины ЭпидемияГрипп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь