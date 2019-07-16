В Ровенской области произошло массовое отравление людей

Иллюстративное фото (УНИАН)

Причину отравления в Ровенской области еще не назвали

В пгт Мизоч (Ровенская область) на свадьбе в кафе отравились 39 человек, из них 8 детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мер. Причину отравления еще не назвали.

"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Белгород-Днестровской райбольницы, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера. Отметим, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.

РБК-Украина писало, что 11-12 июля в Луцке в пиццерии отравились 10 человек, они были госпитализированы. По состоянию на сегодня, они до сих пор в больнице.