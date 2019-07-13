Массовое отравление в Одесской обл.: в больницах находятся 30 детей

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В целом в больницах находятся 32 пострадавших

По состоянию на утро субботы, 13 июля, в медицинских учреждениях Одесской области находятся 32 человека, которые пострадали от массового отравления в поселке городского типа Сергеевка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 7:00 субботы в больницах Белгород-Днестровского района находятся 32 человека, из них 30 - дети. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в пгт. Сергеевка в Одесской области с симптомами отравления были госпитализированы 46 детей. Отравление было зафиксировано в оздоровительном спортивном лагере "Медик-2". В лагере находились 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Позже, количество пострадавших от отравления в пгт. Сергеевка выросло до 52 человек. В частности, 50 пострадавших - дети. В самом лагере "Медик-2" работала "скорая" и инфекционист для выявления больных.

РБК-Украина писало, что 18 июня, в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети. По предварительной информации, отравление связывают с купанием в озере Песочное.

Кроме того, в Николаевской области в загородном детском заведении оздоровления и отдыха "Салют" отравились 16 детей. Все дети были осмотрены медицинскими работниками, а также в заведении работали специалисты Госпродпотребслужбы.