ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Массовое отравление в Одесской обл.: в больницах находятся 30 детей

Новости » Происшествия    13.07.2019 - 09:58
Массовое отравление в Одесской обл.: в больницах находятся 30 детей
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

В целом в больницах находятся 32 пострадавших

По состоянию на утро субботы, 13 июля, в медицинских учреждениях Одесской области находятся 32 человека, которые пострадали от массового отравления в поселке городского типа Сергеевка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 7:00 субботы в больницах Белгород-Днестровского района находятся 32 человека, из них 30 - дети. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в пгт. Сергеевка в Одесской области с симптомами отравления были госпитализированы 46 детей. Отравление было зафиксировано в оздоровительном спортивном лагере "Медик-2". В лагере находились 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Позже, количество пострадавших от отравления в пгт. Сергеевка выросло до 52 человек. В частности, 50 пострадавших - дети. В самом лагере "Медик-2" работала "скорая" и инфекционист для выявления больных.

РБК-Украина писало, что 18 июня, в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети. По предварительной информации, отравление связывают с купанием в озере Песочное.

Кроме того, в Николаевской области в загородном детском заведении оздоровления и отдыха "Салют" отравились 16 детей. Все дети были осмотрены медицинскими работниками, а также в заведении работали специалисты Госпродпотребслужбы.

В Одесской области повесился подозреваемый в стрельбе в нардепа В Одессе автомобиль въехал в ЛЭП, есть погибшие
Новости Украины Одессаотравление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь