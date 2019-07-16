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У Рівненській області сталось масове отруєння людей

Новини » Надзвичайні події    16.07.2019 - 08:24
У Рівненській області сталось масове отруєння людей
Ілюстративне фото (УНІАН)

Причину отруєння у Рівненській області ще не назвали

У смт Мізоч (Рівненська область) на весіллі в кафе отруїлись 39 людей, з них 8 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Причину отруєння ще не назвали.

"15 липня до інфекційного відділеня Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 осіб)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровській райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей із дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера. Зазначимо, 13 липня у медичних закладах після масового отруєння у санаторії у селищі Сергіївка перебували 32 людини, серед яких 30 дітей.

РБК-Україна писало, що 11-12 липня у Луцьку в піцерії отруїлись 10 людей, їх було госпіталізовано. Станом на сьогодні, вони досі у лікарні.

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Новини України отруєнняРівненська область
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