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В Луцке в пиццерии отравились 10 человек

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 08:39
В Луцке в пиццерии отравились 10 человек
Иллюстративное фото (УНИАН)

По состоянию на 15 июля, все 10 человек до сих пор находятся в больнице

В Луцке в пиццерии отравились 10 человек, их госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, отравились люди в течение 11-12 июля, но в ГСЧС об этом сообщили 14 июля. Происшествие произошло в пиццерии. По состоянию на 15 июля, все 10 человек до сих пор находятся в больнице.

"В областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек, которые посещали пиццерию "Феличита" в г. Луцк", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области произошло массовое отравление детей. Как сообщалось, в пгт. Сергеевка в Одесской области с симптомами отравления были госпитализированы 46 детей. Это произошло в детском оздоровительном спортивном лагере "Медик-2". В лагере находилось 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Позже стало известно о 53 человек, которые отравились. По состоянию на 15 июля в больнице остаются еще 12 детей.

Кроме того, 18 июня в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети.

В больницах Одесской области из-за отравления находятся еще 14 детей Массовое отравление в Одесской обл.: в больницах находятся 30 детей
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