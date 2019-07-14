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В больницах Одесской области из-за отравления находятся еще 14 детей

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 09:16
В больницах Одесской области из-за отравления находятся еще 14 детей
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Всего в медучреждениях находятся 15 человек

В медицинских учреждениях Одесской области по состоянию на 14 июля находятся 15 человек, которые были госпитализированы после массового отравление в детском санатории "Медик-2" в пгт. Сергеевка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 7 часов утра воскресенья, 14 июля, в больницах Белгород-Днестровского района находятся 15 пострадавших, из них 14 - дети. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка (Одесская область) находились 32 человека, в том числе, 30 детей.

РБК-Украина писало, что в пгт. Сергеевка в Одесской области с симптомами отравления были госпитализированы 46 детей. Массовое отравление было зафиксировано в детском оздоровительном спортивном лагере "Медик-2". В лагере находилось 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Позже, количество пострадавших от отравления в пгт. Сергеевка возросло до 52 человек. В частности, 50 пострадавших - дети. В самом лагере "Медик-2" работала "скорая" и инфекционист для выявления больных.

Кроме того, 18 июня в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети. По предварительной информации, отравление связывают с купанием в озере Песочное.

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