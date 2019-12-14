В Ровенской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть жертвы

В Ровенской области утром 14 декабря произошло автомобильное происшествие с участием микроавтобуса, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, около 5 часов утра возле села Малушка произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz E 320 с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров микроавтобуса погиб.

Также в результате аварии пострадали водитель и 62-летняя пассажирка микроавтобуса, а также водитель легкового автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы в Сарненскую центральную районную больницу.

"У водителя (микроавтобуса - ред.) диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер. Еще одна пассажирка микроавтобуса получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра. Водитель легкового автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что по факту аварии было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. У обоих водителей были отобраны образцы крови для определения возможного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и внедорожника. В результате автопроисшетвия пострадали водитель и пассажирка внедорожника, их госпитализировали медики 3-й городской больницы.