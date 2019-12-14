У Рівненській області сталася ДТП з мікроавтобусом, є жертви

У Рівненській області вранці 14 грудня сталася автомобільна пригода за участі мікроавтобуса, в результаті якої одна людина загинула та троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, близько 5-ї години ранку біля села Малушка сталося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz E 320 з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результаті дорожньо-транспортної пригоди один з пасажирів мікроавтобуса загинув.

Також внаслідок аварії постраждали водій та 62-річна пасажирка мікроавтобуса, а також водій легкового автомобіля. Потерпілі були госпіталізовані до Сарненської центральної районної лікарні.

"У водія (мікроавтобуса - ред.) діагностували політравму, забій грудної клітки, перелом ребер. Ще одна пасажирка мікроавтобуса отримала політравму, забій грудної клітки, відкритий перелом стегна. Керманич легковика отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що за фактом аварії було вдкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. В обох водіїв було відібрано зразки крові для визначення можливого сп’яніння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та позашляховика. Внаслідок автопригоди постраждали водій та пасажирка позашляховика, їх госпіталізували медики до 3-ї міської лікарні.