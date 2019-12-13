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В Черкассах произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     13.12.2019 - 15:39
В Черкассах произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали водитель и пассажирка внедорожника

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутки и внедорожника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черкасской области.

На перекрестке бульвара Шевченко и улицы Пастеровской столкнулись маршрутка и Mitsubishi Outlander.

Со слов очевидцев, причиной аварии, вероятно, стал проезд на запрещающий сигнал светофора одного из водителей. Детали выясняет полиция.

В настоящее время известно, что в результате аварии пострадал водитель и пассажирка внедорожника, их госпитализировали медики 3-й городской больницы.

Напомним, сегодня произошло столкновение маршрутки и грузовика на проспекте Академика Глушкова в Киеве. По предварительной информации, водитель фуры, не соблюдая безопасного расстояния, совершил столкновение с маршруткой. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Позже количество пострадавших возросло до 11.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Буча под Киевом с участием маршрутки и внедорожника, погибли два человека, еще двое пострадали.

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