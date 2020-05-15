В Ровенской области предпринимателя подозревают в хищении при ремонте дороги

В Ровенской области директора предприятия подозревают в хищении средств при ремонте дороги. Предприниматель завысил стоимость выполненных работ на почти 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, директор предприятия по предварительному сговору с руководителем другого связанного с ним субъекта хозяйствования завысили стоимость выполненных работ по ремонту автодороги на территории Березновского района. Стоимость выполненных работ была завышена на более 2,7 млн гривен. Часть этих средств в сумме 1,1 млн гривен были сняты наличными.

В ходе 13 обысков, в том числе по юридическим адресам соответствующих предприятий, правоохранители обнаружили и изъяли более 800 тысяч гривен, компьютерную технику, документы, носители информации, а также транспортные средства предприятий.

Отмечается, что директору предприятие сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области должностное лицо частного предприятия заподозрили в присвоении полумиллиона бюджетных средств. Чтобы избежать уголовной ответственности, должностное лицо перечислило средства на счета различных частных предприятий.

Также РБК-Украина писало, что САП завершила расследование в деле о хищении более 21,36 миллиона гривен в Одесском морпорту. Материалы расследования были открыты для стороны защиты.