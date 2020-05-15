У Рівненській області підприємця підозрюють у розкраданні на ремонті дороги

У Рівненській області директора підприємства підозрюють у розкраданні коштів під час ремонту дороги. Підприємець завищив вартість виконаних робіт на майже 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За даними правоохоронців, директор підприємства за попередньою змовою з керівником іншого пов’язаного з ним суб’єкта господарювання завищили вартість виконаних робіт з ремонту автодороги на території Березнівського району. Вартість виконаних робіт була завищена на понад 2,7 млн гривень. Частину цих коштів у сумі 1,1 млн гривень було знято готівкою.

У ході 13 обшуків, в тому числі за юридичними адресами відповідних підприємств, правоохоронці виявили та вилучили понад 800 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, документи, носії інформації, а також транспортні засоби підприємств.

Зазначається, що директору підприємство повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області посадовця приватного підприємства запідозрили у привласненні півмільйона бюджетних коштів. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, посадовець перерахував кошти на рахунки різних приватних підприємств.

Також РБК-Україна писало, що САП завершила розслідування у справі про розкрадання понад 21,36 мільйона гривень в Одеському морпорту. Матеріали розслідування були відкриті для сторони захисту.