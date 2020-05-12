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В Донецкой области чиновник присвоил полмиллиона бюджетных средств

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 21:10
В Донецкой области чиновник присвоил полмиллиона бюджетных средств
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поставщик отгрузил заказчику металлопрокат, который не отвечает предоставленным сертификатам качества, а взамен получив на свой счет денежные средства в размере более 500 тыс. грн

В Донецкой области сообщили о подозрении должностному лицу частного предприятия, который присвоил полмиллиона бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, в 2015 году между ГП "Мариупольский морской торговый порт" и частным предприятием заключен договор на поставку сортового металлопроката общей стоимостью более 2,4 млн грн.

"Сообщено о подозрении ч. 5 ст. 191 ч.1 ст. 209 УК Украины местному жителю, который присвоил денежные средства государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поставщик отгрузил заказчику металлопрокат, который не отвечает предоставленным сертификатам качества, а взамен получив на свой счет денежные средства в размере более 500 тыс. грн.

Затем получив плату за товар, директор предприятия-поставщика, с целью избежания уголовной ответственности, перечислил деньги на счета различных частных предприятий.

Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается.

Напомним, в Донецкой области СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для нужд донецкой регионального филиала "Укрзализныци".

Как сообщало РБК-Украина, генерального директора киевского частного предприятия подозревают в присвоении 16,5 млн гривен государственных средств во время поставки лабораторного оборудования для диагностики коронавируса.

Теги Новости Украины Донецкая областьхищение госсредств
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