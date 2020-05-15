Завершено следствие по делу о хищении более 21 млн гривен в Одесском морпорту

Фото: Одесский морпорт (facebook.com/GpOdesskijMorskojTorgovyjPort)

Среди подозреваемых экс-начальник порта и приближенный к нардепу VII и VIII созывов

Правоохранители завершили расследование по делу о хищении более 21,36 миллиона гривен на Одесском филиале "Администрации морских портов Украины" (АМПУ). Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что материалы расследования открыты для стороны защиты.

"Сегодня материалы дела открыто бывшему начальнику Одесского филиала ГП "АМПУ", главному инженеру, директору частной компании-победительницы закупки, экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана и их защитникам. Поскольку еще один подозреваемый по делу - физическое лицо, приближенное к народному депутату Украины VII и VIII созывов находится в розыске, материалы в отношении него выделены в отдельное производство", - сообщили в САП.

После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, в январе правоохранители сообщили о подозрении по данному делу пятерым фигурантам. Они в 2015 году организовали схему при строительстве причала в Одесском порту, которая нанесла ущерб госпредприятию в более 21 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что в феврале в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях прошли обыски. Правоохранители выясняли причастность руководства портов в причастности к масштабным злоупотреблениям, через которые государство ежегодно терпела убытки.

Автор: Игорь Литвиненко