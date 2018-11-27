В Ровенской области мужчину уличили в перевозке янтаря и наркотиков

Фото: найденный янтарь (npu.gov.ua)

Полиция нашла в авто 5 кг янтаря и марихуану

В Ровенской области на автодороге "Заречное-Боровое" полицейские остановили автомобиль, в котором мужчина незаконно перевозил наркотики и янтарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции.

Как отмечается, автомобиль Jeep Grand Cherokee на иностранной регистрации остановили между селами Приветовка и Речица. Причина остановки - не освещались задние габаритные фонари, один из которых был поврежден.

Во время проверки документов 35-летний водитель, житель села Боровое, начал заметно нервничать. В ходе осмотра внедорожника в багажном отделении правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось камней янтаря-сырца весом почти 5 кг.

Кроме того, во время сверки номеров агрегатов транспортного средства под капотом автомобиля было обнаружено марихуану, а в салоне - устройство для курения наркотических веществ.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Изъятые наркотики и янтарь направили на экспертизу. После этого будет решен вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Фото: обыски в машине (npu.gov.ru)

Напомним, в Киеве задержали группу наркоторговцев, которые занимались оптовым сбытом психотропных веществ на территории столицы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность организованной группировки наркоторговцев. Две нарколаборатории для изготовления амфетамина обустроили в частном доме и гараже Канева.