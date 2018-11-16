СБУ ликвидировала две нарколобаратории в Черкасской области

Фото: задержание наркоторговцев (facebook.com/SecurSerUkraine)

Ежемесячно злоумышленники производили до 10 килограммов наркотиков на миллион гривен

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность организованной группировки наркоторговцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служу СБУ.

Как сообщается, во время следствия оперативники установили, что двенадцать участников группы наладили производство и сбыт психотропных веществ. Две нарколаборатории для изготовления амфетамина обустроили в частном доме и гараже Канев. Готовый товар дилеры оптом поставляли заказчикам в Черкасскую и Киевскую области.

По предварительной информации, в среднем ежемесячно злоумышленники производили до десяти килограммов наркотиков на сумму почти миллион гривен.

Отмечается, что правоохранители задержали четырех участников группировки в производственном помещении при изготовлении очередной партии психотропных веществ. Во время операции злоумышленники оказали вооруженное сопротивление.

Во время обысков по месту жительства и в нарколабораториях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили партию амфетамина, оборудование для производства и фасовки наркотиков, прекурсоры, а также поддельные удостоверения участников боевых действий. Изъятые вещества и предметы направили на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для задержания и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: задержание наркоторговцев в Каневе (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, в Киевской области полиция ликвидировала межрегиональную группу наркодилеров и изъяла партию наркотиков на 2 млн гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ совместно с Гражданской гвардией Испании пресекли контрабанду в Украину почти пяти килограммов кокаина. Наркотики нашли в почтовых отправлениях с электроприборами.