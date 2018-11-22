ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве задержали наркоторговцев с партией психотропов на 1 млн гривен

Новости » Общество    22.11.2018 - 11:36
В Киеве задержали наркоторговцев с партией психотропов на 1 млн гривен
Фото: изъятые наркотики (kyiv.gp.gov.ua)

В частности, у злоумышленников изъяли 3 тыс. наркотических таблеток

В Киеве задержали группу наркоторговцев, которые занимались оптовым сбытом психотропных веществ на территории столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как отмечается, во время проведения следственных действий было изъято около 3 тыс. наркотических таблеток, стоимость которых достигает 1 млн гривен. Также у фигурантов изъято 5 единиц оружия, происхождение которого в настоящее время устанавливается, а также автомобиль.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали несколько комплектов номерных знаков. Кроме того, у них изъяли поддельный документ относительно оперативного статуса их автомобиля, согласно которому работникам правоохранительных органов было запрещено проводить его осмотр.

Сообщается, что трем лицам, задержанным в рамках производства, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В Соломенский райсуд Киева направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет. Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению каналов поступления наркотиков.

 

Фото: задержание наркоторговцев (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность организованной группировки наркоторговцев. Две нарколаборатории для изготовления амфетамина обустроили в частном доме и гараже Канева.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области полиция ликвидировала межрегиональную группу наркодилеров и изъяла партию наркотиков на 2 млн гривен.

В Одесской области блокировали канал поставки психотропов из Европы В Польше задержали украинца за хранение наркотиков
Новости Украины Киевнаркотики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь