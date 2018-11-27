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У Рівненській області чоловіка викрили у перевезенні бурштину та наркотиків

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 22:15
У Рівненській області чоловіка викрили у перевезенні бурштину та наркотиків
Фото: знайдений бурштин (npu.gov.ua)

Поліція знайшла у авто 5 кг бурштину та марихуану

У Рівненські області на автодорозі "Зарічне-Борове" поліцейські зупинили автомобіль, у якому чоловік незаконно перевозив наркотики і бурштин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції.

Як зазначається, автомобіль Jeep Grand Cherokee на іноземній реєстрації зупинили між селами Привітівка та Річиця. Причина зупинки - не освітлювалися задні габаритні ліхтарі, один з яких був пошкоджений.

Під час перевірки документів 35-річний водій, житель села Борове, почав помітно нервувати. У ході огляду позашляховика в багажному відділенні правоохоронці виявили поліетиленовий пакет, у якому знаходилося каміння бурштин-сирцю вагою майже 5 кг.

Крім того, під час звірки номерів агрегатів транспортного засобу під капотом автомобіля було виявлено марихуану, а в салоні - пристрій для куріння наркотичних речовин.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Вилучені наркотики та бурштин направили на експертизу. Після цього буде вирішене питання про повідомлення затриманому про підозру. 

Фото: обшуки у машині (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві затримали групу наркоторговців, які займались оптовим збутом психотропних речовин на території столиці. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Черкаській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність організованого угруповання наркоторгівців. Дві нарколабораторії для виготовлення амфетаміну облаштували у приватному будинку та гаражі Канева. 

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