В Ровенской области число пострадавших из-за отравления на свадьбе возросло до 84

В Ровенской области количество пострадавших в результате отравления на свадьбе в кафе возросло до 84 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным центра общественного здоровья Минздрава, 61 человек госпитализирован, из них 16 детей, еще 23 человека лечатся дома.

Острую кишечную инфекцию обнаружили у 84 человек, из них у 52 жителей Здолбуновского района. Бактериологически обследованы 92 человека, из них 84 больных и восемь работников кафе "Гурман", исследования продолжаются.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что число пострадавших из-за отравления в Ровенской области выросло до 64.

В больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 64 человека (из них 14 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч.

В Белгород-Днестровской райбольницы, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерией Флекснера. Отметим, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.