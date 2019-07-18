Число пострадавших из-за отравления в Ровенской области превысило 60

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В Ровенской области на свадьбе отравились 64 человека

Число пострадавших из-за отравления в Ровенской области выросло до 64. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 64 человека (из них 14 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч.

"По состоянию на 7 ч. 18 июля в лечебных учреждениях находится 52 человека (из них 13 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало о 58 пострадавших из-за отравления.

Напомним, в Белгород-Днестровской райбольницы, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерией Флекснера. Отметим, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.

Позже медики сообщили, что причиной массового отравления в детском санатории "Медик-2" в Белгород-Днестровском районе было нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи.