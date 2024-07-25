Ротація у Нацгвардії буде, але пізніше, - командувач НГУ

Попри наплив новобранців питання ротації у Нацгвардії вирішуватиметься пізніше. Наразі є також завдання з посилення кордонів й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Національної гвардії України (НГУ) Олександра Півненка в інтерв'ю " Укрінформу "

За словами Півненка, наразі кількість людей, які приходять по мобілізації, або ж доєднались до Національної гвардії через рекрутинг, збільшилась. Водночас мова про ротацію наразі не йде, оскільки для новобранців також необхідний час в питанні підготовки.

Командувач НГУ додав, що ротація буде, втім, пізніше. Зокрема є завдання з посилення кордонів, на прифронтових та деокупованих територіях й не тільки.

"Можу (планувати ротацію в межах НГУ, - ред.), але зараз мова не про ротацію у складі бригад. Ми можемо робити це на рівні батальйонів, ротних груп. Це теж важливо. Ворог намагається проводити активні дії по всій лінії фронту, тому ми повинні мати зосереджені сили, залучаємо наші спецпідрозділи", - заявив він.

Національна гвардія України

Нацгвардія є військовим формуванням з правоохоронними функціями, яке підпорядковане Міністерству внутрішніх справ України (МВС). Вона була створена у 2014 році на основі Внутрішніх військ України.

Також формування бере активну участь у бойових діях на сході України з 2014 року.

Бійці Нацгвардії отримують спеціальну підготовку, яка включає військову, тактичну, медичну та інші види підготовки, необхідні для виконання завдань у бойових умовах.

Нещодавно бійці Нацгвардії показали бої у Серебрянському лісі, де з літа 2022 року проходить лінія оборони Збройних сил України (ЗСУ).