Ротация в Нацгвардии будет, но позже, - командующий НГУ

Несмотря на наплыв новобранцев вопрос ротации в Нацгвардии будет решаться позже. Сейчас есть также задачи по усилению границ и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины (НГУ) Александра Пивненко в интервью " Укринформу "

По словам Пивненко, сейчас количество людей, которые приходят по мобилизации, или же присоединились к Национальной гвардии через рекрутинг, увеличилось. В то же время речь о ротации пока не идет, поскольку для новобранцев также необходимо время в вопросе подготовки.

Командующий НГУ добавил, что ротация будет, впрочем, позже. В частности есть задачи по усилению границ, на прифронтовых и деоккупированных территориях и не только.

"Могу (планировать ротацию в пределах НГУ, - ред.), но сейчас речь не о ротации в составе бригад. Мы можем делать это на уровне батальонов, ротных групп. Это тоже важно. Враг пытается проводить активные действия по всей линии фронта, поэтому мы должны иметь сосредоточенные силы, привлекаем наши спецподразделения", - заявил он.

Национальная гвардия Украины

Нацгвардия является военным формированием с правоохранительными функциями, которое подчинено Министерству внутренних дел Украины (МВД). Она была создана в 2014 году на основе Внутренних войск Украины.

Также формирование принимает активное участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года.

Бойцы Нацгвардии получают специальную подготовку, которая включает военную, тактическую, медицинскую и другие виды подготовки, необходимые для выполнения задач в боевых условиях.

Недавно бойцы Нацгвардии показали бои в Серебрянском лесу, где с лета 2022 года проходит линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).