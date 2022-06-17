В ротах осталось по 10-15 человек. Оккупанты просятся домой, - перехват ГУР

"Дела вообще печальные здесь. Приехавшие инженеры - 6 человек, их сразу здесь в пехоту отдали. И они сегодня пошли разговаривать, все в отказ. Они готовы сесть, прервать контракт. Им все пох... (индифферентно). От нас здесь осталось несколько человек, они тоже все завтра-послезавтра уедут. В военную полицию, прокуратуру, они все увольняются", - говорит один из них.

Россиянин рассказывает, как в их подразделение пришел замполит бригады и сказал, что они все пойдут в пехоту.

"Просто решили всех нас в пехоту. Нет людей. В ротах осталось по 10-15 человек. Безвыходная ситуация. У них в штабе данные висят - укомплектованность нашей бригады 87%. Нас здесь даже 10% не наберется", - говорит он.

Оккупант отмечает, что если к ним приедут командиры взводов, им не с кем будет работать.

"Нет ни саперов, ни экипажей. Нет руководителей. Мы уже морально так убиты... У меня в голове не держится: почему не выведут нас? От БТГр ничего не осталось. По 10-15 человек. От нашей роты здесь на передке 7-8 человек", - говорит он.