Россияне массово отказываются возвращаться на фронт: перехват ГУР

Российские военные, которые участвовали в боевых действиях в первый месяц войны, отказываются возвращаться на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Отмечается, что украинские разведчики перехватили разговор военных, которых подозревают в зверствах в Буче. Они обсуждают сложности в наборе нового состава для своей бригады.

"У нас отказников просто вообще - море…Здесь 150 отказников. Все, кто приходит оттуда. Их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто во второй раз захочет в эту задницу", - говорит один из солдат 64 отдельной мотострелковой бригады.