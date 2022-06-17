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Российские командиры бегут с поля боя, - перехват СБУ

Новина українською →
Украина, Пятница 17 июня 2022 17:32
Российские командиры бегут с поля боя, - перехват СБУ Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

С войны в Украине бегут не только российские солдаты, но и командиры-офицеры. Они просто складывают оружие и оставляют свой личный состав на произвол судьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Наше командование поехало. Ну не поехали, а побросали оружие. Говорят:"мы воевать не пойдем". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой. Один из начальства вообще в Россию бежал", - рассказывает захватчик жене.

Женщина просит мужчину не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "ЛНВ", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

"Мы нигде не считаемся, нигде. Поверь мне. Как сказал командир Ушаков, мы здесь - "мясо", отвлекающее маневр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", - возмущенно объясняет оккупант.

В СБУ комментируют, что теперь он на примере своих командиров знает цену мифу, по которому "русские своих не бросают". Наоборот - они оставляют даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тысяч захватчиков.

Напомним, украинская разведка обнародовала телефонный разговор оккупанта с отцом, в котором захватчик рассказывает, как избегает службы в горячих точках.

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