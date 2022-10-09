UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РосЗМІ заявляють про нових жертв внаслідок вибуху на Кримському мосту

Фото: у РФ заявляються про п'ятьох жертв вибуху на Кримському мосту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявляють, що кількість жертв внаслідок вибуху на Кримському мосту виросла. Йдеться про п'ятьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

За даними російського ЗМІ, у легковому автомобілі, який їхав поряд з вантажівкою, було четверо людей - троє чоловіків та жінка.

Варто зазначити, що Слідчий комітет РФ вчора повідомляв про трьох загиблих. Тіла двох з них, чоловіка та жінки, нібито вдалося знайти.

Нагадаємо, вчора на Кримському мосту пролунав потужний вибух та виникла масштабна пожежа. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту.

Більше детальніше про вибух на Кримському мосту та як це може вплинути на війну можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКрымский мостВибух