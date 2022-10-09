РосСМИ заявляют о новых жертвах в результате взрыва на Крымском мосту

По данным российского СМИ, в легковом автомобиле, который ехал рядом с грузовиком, находились четыре человека - трое мужчин и женщина.

Следует отметить, что Следственный комитет РФ вчера сообщал о трех погибших. Тела двух из них, мужчины и женщины, якобы удалось обнаружить.

Напомним, вчера на Крымском мосту раздался мощный взрыв и произошел масштабный пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту и как это может повлиять на войну, можно узнать в материале РБК-Украина.

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