РосЗМІ заявляють про чергову "атаку дронів" на Ільський НПЗ

Росіяни заявляють про нову так звану "атаку дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.
Російські ЗМІ стверджують, що інцидент нібито стався в ніч на 31 травня. Як пишуть росіяни, дрон-камікадзе впав на територію заводу, тому нібито пролунав вибух.
За попередніми даними, пожежі не виникло, постраждалих не було.
Нагадаємо, вперше росіяни заявили про "атаку дронів" на Ільський НПЗ ще 4 травня. Тоді на заводі лунали вибухи і розпочалася масштабна пожежа.
Наступного дня пропагандисти повідомили про масштабну пожежу на НПЗ в Ільську, але так і не визначилися з поясненнями. Одні ЗМІ писали про "атаку дронів", а інші - про диверсантів.
Також 28 травня у мережі повідомляли про нібито дрони біля Ільського нафтопереробного заводу, але, як стверджували ЗМІ, їх збили.
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