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РосЗМІ заявляють про чергову "атаку дронів" на Ільський НПЗ

Фото: у РФ кажуть про нову "атаку дронів" на Ільський НПЗ (flir de)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють про нову так звану "атаку дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.

Російські ЗМІ стверджують, що інцидент нібито стався в ніч на 31 травня. Як пишуть росіяни, дрон-камікадзе впав на територію заводу, тому нібито пролунав вибух.

За попередніми даними, пожежі не виникло, постраждалих не було.

Не перша "атака"

Нагадаємо, вперше росіяни заявили про "атаку дронів" на Ільський НПЗ ще 4 травня. Тоді на заводі лунали вибухи і розпочалася масштабна пожежа.

Наступного дня пропагандисти повідомили про масштабну пожежу на НПЗ в Ільську, але так і не визначилися з поясненнями. Одні ЗМІ писали про "атаку дронів", а інші - про диверсантів.

Також 28 травня у мережі повідомляли про нібито дрони біля Ільського нафтопереробного заводу, але, як стверджували ЗМІ, їх збили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяНПЗатака дронівКраснодарский край