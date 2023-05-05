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Росіяни заявляють про нову "атаку дронів" на Ільський НПЗ

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Ільськ, П'ятниця 05 травня 2023 09:31
Росіяни заявляють про нову "атаку дронів" на Ільський НПЗ Фото: у РФ кажуть про нову "атаку дронів" на Ільський НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють про нову "атаку дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Пропагандисти звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.

За словами росіян, на нафтопереробному заводі зранку 5 травня пролунав вибух, після чого нібито почалася пожежа.

"Кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа", - заявляють у Росії.

Деякі російські ЗМІ нафантазували версію з "диверсантами". Росіяни пишуть, що "диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою СВУ", а потім нібито намагалися втекти, але їх затримали.

Нагадаємо, в ніч на 4 травня у Краснодарському краї РФ спалахнув резервуар Ільського нафтопереробного заводу.

Пізніше у Росії заявили, що НПЗ нібито атакували чотири безпілотники, а також опублікували відео ймовірної "атаки".

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Російська Федерація НПЗ атака дронів Пожежа Вибух
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