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У мережі пишуть про чергову "атаку" на нафтопереробний завод у Росії

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Неділя 28 травня 2023 08:18
У мережі пишуть про чергову "атаку" на нафтопереробний завод у Росії Ілюстративне фото: у мережі пишуть про чергову "атаку" на нафтопереробний завод у Росії (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

У Краснодарському краї Росії, який межує з Україною, сьогодні, 28 травня, нібито атакували нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За його інформацією, Ільський нафтопереробний завод хотіли "атакувати" за допомогою безпілотників, але "вони всі були збиті".

У мережі пишуть, що на території заводу впали уламки, але інфраструктура підприємства нібито не постраждала.

"Атаки" на російські нафтопереробні заводи

Зазначимо, що вчора, 27 травня, росіяни заявляли про "атаки" безпілотників на нафтопереробні заводи. Про нібито спроби завдати удару по НПЗ було відомо в Псковській і Тверській областях Росії.

У Псковській області губернатор заявляв про пошкодження адміністративної будівлі нафтопроводу.

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