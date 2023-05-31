РосСМИ заявляют об очередной "атаке дронов" на Ильский НПЗ

Россияне заявляют о новой так называемой "атаке дронов" на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram канал BAZA.
Российские СМИ утверждают, что инцидент якобы произошел в ночь на 31 мая. Как пишут россияне, дрон-камикадзе упал на территорию завода, поэтому якобы раздался взрыв.
По предварительным данным, пожара не произошло, пострадавших не было.
Напомним, впервые россияне заявили об "атаке дронов" на Ильский НПЗ еще 4 мая. Тогда на заводе раздавались взрывы и начался масштабный пожар.
На следующий день пропагандисты сообщили о масштабном пожаре на НПЗ в Ильске, но так и не определились объяснениями. Одни СМИ писали об "атаке дронов", а другие - о диверсантах.
Также 28 мая в сети сообщали о якобы дронах возле Ильского нефтеперерабатывающего завода, но, как утверждали СМИ, их сбили.
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