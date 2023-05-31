РосСМИ заявляют об очередной "атаке дронов" на Ильский НПЗ

Российские СМИ утверждают, что инцидент якобы произошел в ночь на 31 мая. Как пишут россияне, дрон-камикадзе упал на территорию завода, поэтому якобы раздался взрыв.

По предварительным данным, пожара не произошло, пострадавших не было.

Не первая "атака"

Напомним, впервые россияне заявили об "атаке дронов" на Ильский НПЗ еще 4 мая. Тогда на заводе раздавались взрывы и начался масштабный пожар.

На следующий день пропагандисты сообщили о масштабном пожаре на НПЗ в Ильске, но так и не определились объяснениями. Одни СМИ писали об "атаке дронов", а другие - о диверсантах.

Также 28 мая в сети сообщали о якобы дронах возле Ильского нефтеперерабатывающего завода, но, как утверждали СМИ, их сбили.

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